Мужчина перевозил более 700 патронов (ФОТО)

Боеприпасы обнаружили в автомобиле 31-летнего жителя Полтавщины работники Красноградского отдела полиции.
Во время патрулирования территории города Красноград сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль «Фольксваген» под управлением 31-летнего мужчины.
В автомобиле полицейские обнаружили 754 патрона для нарезного оружия, которые мужчина перевозил с нарушением требований разрешительной системы.
По словам начальника Красноградского отдела полиции Алексея Стрельца, по данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства происшествия выясняются следствием.
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