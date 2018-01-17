17.01.2018 15:00

Мужчина перевозил более 700 патронов (ФОТО)

Боеприпасы обнаружили в автомобиле 31-летнего жителя Полтавщины работники Красноградского отдела полиции.



// Нацполиция

Во время патрулирования территории города Красноград сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль «Фольксваген» под управлением 31-летнего мужчины.

В автомобиле полицейские обнаружили 754 патрона для нарезного оружия, которые мужчина перевозил с нарушением требований разрешительной системы.



По словам начальника Красноградского отдела полиции Алексея Стрельца, по данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства происшествия выясняются следствием.