17.01.2018 15:32

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины оружие (ФОТО)

В домовладении 28-летнего жителя села Раздольное Змиевского района работники полиции обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего ружья.



// Нацполиция

Мужчина пояснил, что взял оружие у своего отца и сделал из нее обрез.



Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.



«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы», – сообщили в полиции.