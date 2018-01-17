На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины оружие (ФОТО)

В домовладении 28-летнего жителя села Раздольное Змиевского района работники полиции обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего ружья.
Мужчина пояснил, что взял оружие у своего отца и сделал из нее обрез.
Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы», – сообщили в полиции.
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