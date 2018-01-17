17.01.2018 15:59

Харьковские правоохранители задержали серийного домушника

В совершении почти двух десятков имущественных преступлений оперуполномоченные Московского отдела полиции разоблачили ранее судимого 36-летнего харьковчанина. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 50 тысяч гривен.



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Как сообщают в пресс-службе ГУНП, все преступления имели однотипный характер. Злоумышленник совершал кражи преимущественно днем, путем подбора ключа. С чужих домов он похищал электроприборы. Данные факты привели полицейских на мысль, что преступления совершает один человек.

На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав уголовного розыска, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате проделанной работы полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний мужчина. Похищенные вещи он сбывал на местных рынках, а деньги тратил на собственные нужды.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении 17 краж. Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.