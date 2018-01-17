17.01.2018 16:15

Житель Харьковщины наткнулся на гранату

Полицейские Балаклейского отдела полиции изъяли из незаконного оборота гранату «Ф-1».



police.kharkov

16 января на спецлинию «102» поступило сообщение от 53-летнего местного жителя. Он рассказал, что на окраине вблизи города Балаклея нашел предмет, внешне похожий на гранату.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. По предварительным данным, обнаружена находка - граната «Ф-1» с маркировкой на запале и корпусе. Правоохранители тщательно обследовали прилегающую территорию, опасных предметов больше не обнаружили. Граната изъята и направлена на исследование», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.