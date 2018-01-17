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17.01.2018  16:15   

Житель Харьковщины наткнулся на гранату

Полицейские Балаклейского отдела полиции изъяли из незаконного оборота гранату «Ф-1».


police.kharkov
16 января на спецлинию «102» поступило сообщение от 53-летнего местного жителя. Он рассказал, что на окраине вблизи города Балаклея нашел предмет, внешне похожий на гранату.
 
«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. По предварительным данным, обнаружена находка - граната «Ф-1» с маркировкой на запале и корпусе. Правоохранители тщательно обследовали прилегающую территорию, опасных предметов больше не обнаружили. Граната изъята и направлена на исследование», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  граната, мужчина, полиция, харьков
 
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