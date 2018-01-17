Взрывотехники искали бомбу на Сумской

На улице забыли пакет с одеждой.
Сообщение о подозрительной сумки на улице Сумской, 1 поступило в полицию в 14:23.
На месте происшествия работали эксперты взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что в пакете находятся предметы одежды.
Никаких опасных веществ не обнаружено.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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