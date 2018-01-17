Взрывотехники искали бомбу на Сумской

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Гороскоп по знакам Зодиака на 17 января Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 января В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.