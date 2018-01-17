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17.01.2018  17:10   

Взрывотехники искали бомбу на Сумской

На улице забыли пакет с одеждой.


// Нацполиция

Сообщение о подозрительной сумки на улице Сумской, 1 поступило в полицию в 14:23.

На месте происшествия работали эксперты взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что в пакете находятся предметы одежды.

Никаких опасных веществ не обнаружено.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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