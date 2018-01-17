17.01.2018 17:50

Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Новобаварским отделом полиции города Харькова устанавливается местонахождение Асанова Александра Сергеевича, 1979 года рождения.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 13 января около 18:00 мужчина уехал из дома на автомобиле «Daewoo Nexia» серого цвета и до настоящего времени не вернулся.

Был одет в темно-серую куртку, черные брюки и коричневые замшевые сапоги.

«Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить ее в Новобаварский отдел полиции по телефонам (057) 370-21-25, 370-41-30, 102, или другим удобным для вас способом», - говорят в пресс-службе правоохранителей.