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17.01.2018  17:50   

Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Новобаварским отделом полиции города Харькова устанавливается местонахождение Асанова Александра Сергеевича, 1979 года рождения.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 13 января около 18:00 мужчина уехал из дома на автомобиле «Daewoo Nexia» серого цвета и до настоящего времени не вернулся.
 
Был одет в темно-серую куртку, черные брюки и коричневые замшевые сапоги.
 
«Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить ее в Новобаварский отдел полиции по телефонам (057) 370-21-25, 370-41-30, 102, или другим удобным для вас способом», - говорят в пресс-службе правоохранителей. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция, мужчина, харьков
 
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