17.01.2018 18:02

Возле Турбоатома грузовик снес ограждение

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском, 138 а.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по Московскому проспекту в сторону проспекта Льва Ландау, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.



В результате ДТП пострадавших и травмированных нет, автомобиль получил механические повреждения.

На водителя автомобиля ГАЗ составлен протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.