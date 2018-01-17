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17.01.2018  18:02   

Возле Турбоатома грузовик снес ограждение

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском, 138 а.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по Московскому проспекту в сторону проспекта Льва Ландау, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадавших и травмированных нет, автомобиль получил механические повреждения.

На водителя автомобиля ГАЗ составлен протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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