Возле Турбоатома грузовик снес ограждение

Авария произошла около 14:45 на проспекте Московском, 138 а.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по Московскому проспекту в сторону проспекта Льва Ландау, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадавших и травмированных нет, автомобиль получил механические повреждения.
На водителя автомобиля ГАЗ составлен протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение в суд.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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