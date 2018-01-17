Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова иностранец зарезал женщину и выбросился из окна (ВИДЕО)
17.01.2018  19:02   

В центре Харькова иностранец зарезал женщину и выбросился из окна (ВИДЕО)

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины.


// NеwsRoom

17 января в 10:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение, о том, что из окна дома по улице Мироносицкой выпал человек.

Следователи обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что погибший является гражданином Норвегии. Мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело.

В квартире, где проживал иностранец, работники полиции обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.

По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Проводятся мероприятия по изъятию вещественных доказательств, установления свидетелей происшествия.

Тела умерших направлены в морг для установления причины смерти.

Тэги:  самоубийство, убийство, полиция, харьков
 
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