В центре Харькова иностранец зарезал женщину и выбросился из окна (ВИДЕО)

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины.
17 января в 10:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение, о том, что из окна дома по улице Мироносицкой выпал человек.
Следователи обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины.
Предварительно установлено, что погибший является гражданином Норвегии. Мужчина снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело.
В квартире, где проживал иностранец, работники полиции обнаружили тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Проводятся мероприятия по изъятию вещественных доказательств, установления свидетелей происшествия.
Тела умерших направлены в морг для установления причины смерти.
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