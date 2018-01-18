18.01.2018 10:33

Из-за неисправной печи загорелся сарай

Пожар произошел утром 17 января в селе Каменная Яруга Чугуевского района.



// ГСЧС

В 12:35 спасателям ссообщили о пожаре в хозяйственной здания на улице Центральной, 182.



К месту вызова были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей.

На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши и перекрытия пристройки к жилому дому. Площадь пожара составила около 30 кв.м.



В 13:03 огонь был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.