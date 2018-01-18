Из-за неисправной печи загорелся сарай

Пожар произошел утром 17 января в селе Каменная Яруга Чугуевского района.
В 12:35 спасателям ссообщили о пожаре в хозяйственной здания на улице Центральной, 182.
К месту вызова были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей.
На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши и перекрытия пристройки к жилому дому. Площадь пожара составила около 30 кв.м.
В 13:03 огонь был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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