Главная Новости Криминал и происшествия Из-за неисправной печи загорелся сарай
18.01.2018  10:33   

Из-за неисправной печи загорелся сарай

Пожар произошел утром 17 января в селе Каменная Яруга Чугуевского района.


// ГСЧС

В 12:35 спасателям ссообщили о пожаре в хозяйственной здания на улице Центральной, 182.

К месту вызова были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей.

На момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши и перекрытия пристройки к жилому дому. Площадь пожара составила около 30 кв.м.

В 13:03 огонь был локализован, в 14:20 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Общество В харьковском «Социальном отеле» учились тушить пожар   17.01 Криминал и происшествия В Харькове горела квартира в девятиэтажке (ФОТО) 16.01 Криминал и происшествия На Чугуевщине пожарные спасли животных
 
 

Видео

Год промышленного развития и международной деятельности. Юлия Светличная подвела итоги работы в 2017 году
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 