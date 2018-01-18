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18.01.2018  10:58   

В Харькове микроавтобус слетел в кювет

Авария произошла около трех часов ночи 18 января на улице Надежды, 15.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Fiat ducato не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак, после чего чего съехал в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Fiat.

Собранный материал в дальнейшем будет направленв суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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