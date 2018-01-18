В Харькове микроавтобус слетел в кювет

Авария произошла около трех часов ночи 18 января на улице Надежды, 15.
По предварительной информации водитель автомобиля Fiat ducato не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак, после чего чего съехал в кювет.
В результате ДТП никто не пострадал.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Fiat.
Собранный материал в дальнейшем будет направленв суд.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: