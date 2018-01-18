На женщину напали возле подъезда дома

Полицейские за совершение ограбления задержали 31-летнего жителя Харьковской области.
В полицияю обратилась 58-летняя потерпевшая. Она рассказала, что неизвестный мужчина вечером у подъезда дома, завладел ее сумкой с личными вещами - мобильным телефоном, документами и деньгами. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб в размере почти 1000 гривен.
Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции задержали 31-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в содеянном.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: