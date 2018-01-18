18.01.2018 11:33

На женщину напали возле подъезда дома

Полицейские за совершение ограбления задержали 31-летнего жителя Харьковской области.



// Нацполиция

В полицияю обратилась 58-летняя потерпевшая. Она рассказала, что неизвестный мужчина вечером у подъезда дома, завладел ее сумкой с личными вещами - мобильным телефоном, документами и деньгами. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб в размере почти 1000 гривен.

Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции задержали 31-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в содеянном.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.