Главная Новости Криминал и происшествия Две иномарки не поделили дорогу возле «Познани»
18.01.2018  11:58   

Две иномарки не поделили дорогу возле «Познани»

Авария произошла около девяти часов вечера 17 января на улице Академика Павлова, 323-Б.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Citroen C4 при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Renault laguna.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Citroen.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Власть Суд взял под стражу 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на Салтовке (ФОТО) 18.01 Криминал и происшествия На Павловом Поле столкнулись Volkswagen и Daewoo 18.01 Криминал и происшествия В Харькове микроавтобус слетел в кювет
 
 

Видео

Год промышленного развития и международной деятельности. Юлия Светличная подвела итоги работы в 2017 году
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 