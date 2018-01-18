18.01.2018 11:58

Две иномарки не поделили дорогу возле «Познани»

Авария произошла около девяти часов вечера 17 января на улице Академика Павлова, 323-Б.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Citroen C4 при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Renault laguna.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Citroen.