Две иномарки не поделили дорогу возле «Познани»

Авария произошла около девяти часов вечера 17 января на улице Академика Павлова, 323-Б.
По предварительной информации водитель автомобиля Citroen C4 при изменении направления движения не убедился в безопасности своих действий и совершил столкновение с автомобилем Renault laguna.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Citroen.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: