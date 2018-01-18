18.01.2018 12:33

Под Харьковом мужчина промышлял металлоломом

Работники Волчанского отдела полиции разоблачили в преступлениях 36-летнего жителя поселка Старый Салтов.



// Нацполиция

В полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что в поселке Старый Салтов 30 декабря с территории его домовладения исчезли металлические изделия и автомобильные опоры.



12 января в полицию поступило еще одно сообщение о краже изделий из металла с дачного домовладения.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили лицо, причастное к совершению преступлений. Им оказался 36-летний мужчина. В ходе опроса он пояснил, что кражи совершал из корыстных побуждений.



Вещественные доказательства изъяты.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.