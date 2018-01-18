Под Харьковом мужчина промышлял металлоломом

Работники Волчанского отдела полиции разоблачили в преступлениях 36-летнего жителя поселка Старый Салтов.
В полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что в поселке Старый Салтов 30 декабря с территории его домовладения исчезли металлические изделия и автомобильные опоры.
12 января в полицию поступило еще одно сообщение о краже изделий из металла с дачного домовладения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили лицо, причастное к совершению преступлений. Им оказался 36-летний мужчина. В ходе опроса он пояснил, что кражи совершал из корыстных побуждений.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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