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18.01.2018  12:33   

Под Харьковом мужчина промышлял металлоломом

Работники Волчанского отдела полиции разоблачили в преступлениях 36-летнего жителя поселка Старый Салтов.


// Нацполиция

В полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что в поселке Старый Салтов 30 декабря с территории его домовладения исчезли металлические изделия и автомобильные опоры.

12 января в полицию поступило еще одно сообщение о краже изделий из металла с дачного домовладения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили лицо, причастное к совершению преступлений. Им оказался 36-летний мужчина. В ходе опроса он пояснил, что кражи совершал из корыстных побуждений.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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