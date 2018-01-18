Главная Новости Криминал и происшествия На Павловом Поле столкнулись Volkswagen и Daewoo
18.01.2018  13:54   

На Павловом Поле столкнулись Volkswagen и Daewoo

Авария произошла 17 января около девяти часов вечера на проспекте Науки, 77.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen caddy не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ-Daewoo, который двигался впереди.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Volkswagen.В дальнейшем материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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