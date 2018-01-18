На Павловом Поле столкнулись Volkswagen и Daewoo

Авария произошла 17 января около девяти часов вечера на проспекте Науки, 77.
По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen caddy не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ-Daewoo, который двигался впереди.
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
Патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Volkswagen.В дальнейшем материал будет передан в суд.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: