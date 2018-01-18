18.01.2018 14:33

Ночью на Салтовке двое мужчин везли кладбищенскую оградку

Правоохранители выявили мужчин, вероятно причастных к краже с кладбища.



// Нацполиция

В ночь на 18 января во время патрулирования Юбилейного проспекта полицейские заметили двух мужчин, которые везли на тележке секции металлического ограждения.

Мужчины не могли четко объяснить, откуда у них вышеуказанные предметы. Проверив их личности, патрульные выяснили, что один ранее уже имел проблемы с законом в отношении ряда краж.

Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.



По предварительной информации, мужчины похитили 7 секций металлического ограждения с кладбища на улице Академика Павлова. Сейчас делом занимаются следователи.