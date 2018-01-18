Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Салтовке двое мужчин везли кладбищенскую оградку
18.01.2018  14:33   

Ночью на Салтовке двое мужчин везли кладбищенскую оградку

Правоохранители выявили мужчин, вероятно причастных к краже с кладбища.


// Нацполиция

В ночь на 18 января во время патрулирования Юбилейного проспекта полицейские заметили двух мужчин, которые везли на тележке секции металлического ограждения.

Мужчины не могли четко объяснить, откуда у них вышеуказанные предметы. Проверив их личности, патрульные выяснили, что один ранее уже имел проблемы с законом в отношении ряда краж.

Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, мужчины похитили 7 секций металлического ограждения с кладбища на улице Академика Павлова. Сейчас делом занимаются следователи.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина промышлял металлоломом 17.01 Криминал и происшествия В Харькове поймали серийного автовора 16.01 Криминал и происшествия Ночью в Харькове пытались украсть платежный терминал
 
 

Видео

Год промышленного развития и международной деятельности. Юлия Светличная подвела итоги работы в 2017 году
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 