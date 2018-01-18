Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП на Харьковщине погибла женщина, еще 7 человек получили травмы (ФОТО)
18.01.2018  19:23   

В ДТП на Харьковщине погибла женщина, еще 7 человек получили травмы (ФОТО)

Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 18 января в 10:30 на автодороге «Чугуев - Меловое» вблизи поселка Первомайское Шевченковского района произошло столкновение автомобилей «ЗАЗ» и «ВАЗ». По предварительным данным, 45-летний водитель «ЗАЗ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате происшествия 57-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ» погибла.
 
На момент аварии в автомобиле «ВАЗ» находились 49-летний водитель и 54-летняя женщина-пассажир. В «ЗАЗ» - 45-летний водитель и пассажиры женщины, 31, 35, 38, 45, 57 лет.
 
Правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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