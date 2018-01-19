На Салтовке столкнулись Hyundai и Mercedes Benz

Авария произошла 18 января около 21.30 на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина.
По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes Benz ML 500, который двигался во встречном направлении прямо и совершил с ним столкновение.
Травмированных в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Hyundai Tucson.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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