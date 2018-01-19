19.01.2018 10:35

На Салтовке столкнулись Hyundai и Mercedes Benz

Авария произошла 18 января около 21.30 на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes Benz ML 500, который двигался во встречном направлении прямо и совершил с ним столкновение.

Травмированных в дорожно-транспортном происшествии нет.



Патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Hyundai Tucson.