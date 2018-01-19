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19.01.2018  11:30   

На ХТЗ автомобиль врезался в дерево (ФОТО)

Столкновение произошло в начале седьмого утра на улице Северина Потоцкого, 8А.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ЗАЗ Sens не справился с управлением и врезался в дерево.

Пострадавших в ДТП нет.

В ходе оформления административных материалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Согласно действующему законодательству патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но водитель отказался.

На водителя ЗАЗ полицейские составили протокол по статье 124 и ч.1 ст. 130 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем направят в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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