На ХТЗ автомобиль врезался в дерево (ФОТО)

Столкновение произошло в начале седьмого утра на улице Северина Потоцкого, 8А.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ЗАЗ Sens не справился с управлением и врезался в дерево.
Пострадавших в ДТП нет.
В ходе оформления административных материалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Согласно действующему законодательству патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но водитель отказался.
На водителя ЗАЗ полицейские составили протокол по статье 124 и ч.1 ст. 130 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем направят в суд.
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