Полицейские разыскали парня с особыми потребностями

Местонахождение 22-летнего харьковчанина, страдающего аутизмом, установили в течение суток.
17 января в полицию обратились родители пропавшего. Они рассказали, что их сын ушел из дома и не вернулся.
Сотрудники Киевского отдела полиции нашли парня на следующий день в психиатрической больнице, куда его доставили из одного из сел Харьковской области.
Как выяснилось, парень воспользовался отсутствием родителей и решил самостоятельно поехать в гости к своей бабушке и заблудился.
Жители поселка заметили больного человека, который бродил по улицам и вызвали скорую.
Полицейские сообщили родителям о местонахождении сына. Сейчас парень находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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