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19.01.2018  12:15   

Полицейские разыскали парня с особыми потребностями

Местонахождение 22-летнего харьковчанина, страдающего аутизмом, установили в течение суток.


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17 января в полицию обратились родители пропавшего. Они рассказали, что их сын ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники Киевского отдела полиции нашли парня на следующий день в психиатрической больнице, куда его доставили из одного из сел Харьковской области.

Как выяснилось, парень воспользовался отсутствием родителей и решил самостоятельно поехать в гости к своей бабушке и заблудился.

Жители поселка заметили больного человека, который бродил по улицам и вызвали скорую.

Полицейские сообщили родителям о местонахождении сына. Сейчас парень находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал безх вести, харьков
 
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