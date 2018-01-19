19.01.2018 13:30

На Харьковщине задержан мужчина, который обокрал соседку

25-летнего жителя поселка Высокий уличили в преступлении работники Харьковского отдела полиции.



// Нацполиция

В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница. Она сообщила, что с территории ее двора неизвестные похитили твердотопливный котел.



Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 25-летний сосед пенсионерки. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб почти на тысячу гривен.



Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.