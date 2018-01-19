На Харьковщине задержан мужчина, который обокрал соседку

25-летнего жителя поселка Высокий уличили в преступлении работники Харьковского отдела полиции.
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница. Она сообщила, что с территории ее двора неизвестные похитили твердотопливный котел.
Во время проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 25-летний сосед пенсионерки. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб почти на тысячу гривен.
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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