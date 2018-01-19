На трамвайных рельсах Московского проспекта столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла окло восьми часов вечера 18 января на Московском проспекте, 62.
По предварительной информации водитель автомобиля Ford Fiesta не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Geely Ck-2, который остановился впереди.
Пострадавших в ДТП нет.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Ford.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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