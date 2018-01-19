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19.01.2018  14:32   

На трамвайных рельсах Московского проспекта столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла окло восьми часов вечера 18 января на Московском проспекте, 62.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Ford Fiesta не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Geely Ck-2, который остановился впереди.

Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Ford.

Тэги:  дтп, харьков
 
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