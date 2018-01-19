19.01.2018 16:52

ДТП на Сумской: следствие завершается – адвокат

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, подходит к концу, дело вскоре передадут в суд.



// Городской Дозор

Об этом «Украинской правде» сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь.

«Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело будет направляться в суд», – сказала она.

Козырь добавила, что со времени последнего судебного заседания 13 декабря, на котором на 2 месяца продлили арест Зайцевой, провели «много экспертиз».

«Прошел ряд экспертиз. Есть их результаты. Были и автотехнические экспертизы и медицинские – разные. Есть их результаты, но результатов озвучить не могу. Это только, когда дело в суд будет передано», – сказала Козырь.

Она отметила, что со своей подзащитной видится еженедельно, чувствует себя Зайцева плохо, поскольку жалеет о том, что произошло.

«Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о случившемся. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась», – сказала Козырь.

По просьбе спрогнозировать, когда дело могут передать в суд, адвокат сказала:

«Обещают, что в ближайшее время. Но это больше известно следствию».