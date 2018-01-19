19.01.2018 16:52
ДТП на Сумской: следствие завершается – адвокат
Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, подходит к концу, дело вскоре передадут в суд.
// Городской Дозор
Об этом «Украинской правде» сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь.
«Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело будет направляться в суд», – сказала она.
Козырь добавила, что со времени последнего судебного заседания 13 декабря, на котором на 2 месяца продлили арест Зайцевой, провели «много экспертиз».
«Прошел ряд экспертиз. Есть их результаты. Были и автотехнические экспертизы и медицинские – разные. Есть их результаты, но результатов озвучить не могу. Это только, когда дело в суд будет передано», – сказала Козырь.
Она отметила, что со своей подзащитной видится еженедельно, чувствует себя Зайцева плохо, поскольку жалеет о том, что произошло.
«Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о случившемся. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась», – сказала Козырь.
По просьбе спрогнозировать, когда дело могут передать в суд, адвокат сказала:
«Обещают, что в ближайшее время. Но это больше известно следствию».
Авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.