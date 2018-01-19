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19.01.2018  17:53   

На Харьковщине во время задержания вооруженный преступник подрезал полицейского

Работник Богодуховского отдела полиции прооперирован, состояние его здоровья стабильное. Мужчину, который посягнул на жизнь правоохранителя, и его подельников задержали.


police.kharkov
Сегодня, 19 января, около 12:50 на автодороге Харьков-Ахтырка работники группы реагирования патрульной полиции остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина. Полицейские действовали в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в районе после сообщения о совершении кражи в поселке Губаревка. 
 
«С соответствующим заявлением в полицию в 12:23 обратилась местная жительница, которая видела трех человек, которые обокрали ее домовладение. Во время проверки документов один из мужчин, который находился в автомобиле, внезапно бросился наутек. Полицейский пытался его задержать, и  во время преследования получил один удар ножом в область брюшной полости», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении кражи, задержаны. В их автомобиле полицейские обнаружили вещи, похищенные из дома заявительницы - мобильный телефон, деньги, золотые изделия и ноутбук. Все задержанные жители города Люботин Харьковской области в возрасте от 19 до 47 лет.
 
По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полицейский, преступник, нож, харьков
 
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