20.01.2018 12:05

Азербайджанец устраивал туркам секс-выходные в Харькове

Правоохранители пресекли преступную деятельность 24-летнего гражданина Республики Азербайджан.



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Мужчина в сети Интернет создал сайт, ориентированный на мужчин с Турецкой республики. На сайте он размещал предложения секс-туров «выходного дня». Он приглашал иностранцев в качестве туристов в город Харьков, чтобы отдохнуть в компании местных женщин.



Злоумышленник в развлекательных заведениях Харькова знакомился с молодыми женщинами, которые находились в трудном материальном положении. Он предлагал им за деньги заниматься проституцией и оказывать сексуальные услуги туристам.



В течение 2017 человек в международном аэропорту «Харьков» встречал иностранцев. Он размещал их в харьковских гостиницах и обеспечивал развлекательной программой, в которую входило оказание интимных услуг женщинами за денежное вознаграждение.



Злоумышленник владел русским, азербайджанским, турецким и другими восточными языками, поэтому во время занятия сутенерством самостоятельно общался с клиентами, устанавливал стоимость и виды сексуальных услуг. Он получал деньги от потенциальных клиентов, доставлял женщин в номера гостиниц и выплачивал им заработную плату.



Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли мобильное устройство и ноутбук, из которых он администрировал иностранный Интернет-ресурс и вел переписку с клиентами и женщинами, вовлеченными ним в занятие проституцией, а также рекламную продукцию по организации секс-туров.



Указанному мужчине сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе с возможностью внесения залога в размере 225 000 гривен.



В настоящее время досудебное расследование продолжается и устанавливаются другие эпизоды сутенерства и женщины, вовлеченные в занятия проституцией.