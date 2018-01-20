На Харьковщине мужчина до смерти забил знакомого

За совершение тяжкого преступления работники Купянского отдела полиции задержали 33-летнего соседа погибшего.
В полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов тела хозяина дома.
По словам начальника Купянского отдела полиции Александра Долженко, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы медики установили, что причиной смерти 53-летнего мужчины стали многочисленные переломы ребер и травмы грудной клетки.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 33-летний сосед погибшего. Полицейские выяснили, что 13 января погибший находился возле дома односельчанина. Там между мужчинами возникла ссора. В результате 33-летний мужчина избил ногами соседа. После чего пострадавший пошел к себе домой, где от полученных повреждений скончался.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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