20.01.2018 14:06

На Харьковщине мужчина до смерти забил знакомого

За совершение тяжкого преступления работники Купянского отдела полиции задержали 33-летнего соседа погибшего.



// Нацполиция

В полицию поступило сообщение об обнаружении в одном из домов тела хозяина дома.



По словам начальника Купянского отдела полиции Александра Долженко, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы медики установили, что причиной смерти 53-летнего мужчины стали многочисленные переломы ребер и травмы грудной клетки.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 33-летний сосед погибшего. Полицейские выяснили, что 13 января погибший находился возле дома односельчанина. Там между мужчинами возникла ссора. В результате 33-летний мужчина избил ногами соседа. После чего пострадавший пошел к себе домой, где от полученных повреждений скончался.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.