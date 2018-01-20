Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове женщина организовала подруге интимное «рандеву» за деньги
20.01.2018  15:19   

В Харькове женщина организовала подруге интимное «рандеву» за деньги

В Основянском районе 34-летняя женщина обустроила в помещении отеля место разврата.


// Нацполиция

Женщина знала о трудном материальном положении своей подруги и пообещала ей хороший заработок.

По телефону она  договорилась с малознакомым человеком о встрече, предложила ему провести время с ней и ее подругой, которая за 1000 гривен готова предоставить ему сексуальные услуги. Такую же сумму получала и она за организацию свидания и предоставление аналогичных услуг.

По факту происшествия следственным Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  проституция, полиция, харьков
 
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