ДТП на Краснодарской: ВАЗ выскочил на встречку

Авария произошла около часа ночи 20 января в районе дома 176 по улице Краснодарской.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 1119 выехал на встречную полосу движения, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V.
В рeзультатах ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
На водителя авто ВАЗ патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.
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