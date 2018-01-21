21.01.2018 10:23

ДТП на Краснодарской: ВАЗ выскочил на встречку

Авария произошла около часа ночи 20 января в районе дома 176 по улице Краснодарской.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 1119 выехал на встречную полосу движения, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V.



В рeзультатах ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.



На водителя авто ВАЗ патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.

