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21.01.2018  10:23   

ДТП на Краснодарской: ВАЗ выскочил на встречку

Авария произошла около часа ночи 20 января в районе дома 176 по улице Краснодарской.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 1119 выехал на встречную полосу движения, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Honda CR-V.

В рeзультатах ДТП никто нe пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя авто ВАЗ патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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