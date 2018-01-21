На Залютино перевернулся микроавтобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около двух часов ночи на Золочевской улице.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vaneo не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перекинувся.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Мерседес полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Совет дня – не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий.
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