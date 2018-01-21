21.01.2018 11:27

На Залютино перевернулся микроавтобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около двух часов ночи на Золочевской улице.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vaneo не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перекинувся.

В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Мерседес полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.