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21.01.2018  11:27   

На Залютино перевернулся микроавтобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около двух часов ночи на Золочевской улице.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vaneo не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перекинувся.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Мерседес полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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