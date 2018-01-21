В частном доме сгорела женщина

Пожар произошел утром 20 января в частном жилом доме села Рогань.
Спасателей вызвали в 5:06. На тушение выезжали два подразделения ГСЧС на автоцистернах и местная пожарная команда района Рогань в составе 16 спасателей.
На момент их прибытия площадь пожара составляла 100 кв.м. Горели деревянные перегородки здания и домашние вещи в комнате. В результате горения образовалось сильное задымление, пожарным пришлось работать в изолирующих аппаратах защиты органов дыхания.
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома, 1967 года рождения.
В 9:10 пожарные ликвидировали огонь.
Причина пожара устанавливается.
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