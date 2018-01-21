21.01.2018 12:35

В частном доме сгорела женщина

Пожар произошел утром 20 января в частном жилом доме села Рогань.



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Спасателей вызвали в 5:06. На тушение выезжали два подразделения ГСЧС на автоцистернах и местная пожарная команда района Рогань в составе 16 спасателей.

На момент их прибытия площадь пожара составляла 100 кв.м. Горели деревянные перегородки здания и домашние вещи в комнате. В результате горения образовалось сильное задымление, пожарным пришлось работать в изолирующих аппаратах защиты органов дыхания.



Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома, 1967 года рождения.



В 9:10 пожарные ликвидировали огонь.



Причина пожара устанавливается.