Главная Новости Криминал и происшествия В частном доме сгорела женщина
21.01.2018  12:35   

В частном доме сгорела женщина

Пожар произошел утром 20 января в частном жилом доме села Рогань.


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Спасателей вызвали в 5:06. На тушение выезжали два подразделения ГСЧС на автоцистернах и местная пожарная команда района Рогань в составе 16 спасателей.

На момент их прибытия площадь пожара составляла 100 кв.м. Горели деревянные перегородки здания и домашние вещи в комнате. В результате горения образовалось сильное задымление, пожарным пришлось работать в изолирующих аппаратах защиты органов дыхания.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки дома, 1967 года рождения.

В 9:10 пожарные ликвидировали огонь.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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