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21.01.2018  16:42   

На Харьковщине в результате ДТП пострадали три человека

В результате аварии водитель и двое пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошла 20 января около 16:00 на автодороге вблизи села Шлях Валковского района.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Хюндай Элантра» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель, 78 и 52-летние пассажиры с телесными повреждениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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