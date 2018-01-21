На Харьковщине в результате ДТП пострадали три человека

В результате аварии водитель и двое пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Дорожно-транспортное происшествие произошла 20 января около 16:00 на автодороге вблизи села Шлях Валковского района.
Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Хюндай Элантра» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии водитель, 78 и 52-летние пассажиры с телесными повреждениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
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