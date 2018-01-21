21.01.2018 16:42

На Харьковщине в результате ДТП пострадали три человека

В результате аварии водитель и двое пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошла 20 января около 16:00 на автодороге вблизи села Шлях Валковского района.



Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Хюндай Элантра» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.



В результате аварии водитель, 78 и 52-летние пассажиры с телесными повреждениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.