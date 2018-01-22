Россиянин с обмороженными конечностями попросил убежище у харьковских пограничников

Пострарадавшего доставили в районную больницу.
Местные жители в отдлел «Старица» Харьковского отряда о подозрительном мужчине, который направлялся из РФ в Украину.
За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу.
Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь он имел признаки обморожения конечностей.
Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету скорой.
За считанные минуты до ввс «Старица» прибыли медики Волчанского ЦРБ, которые установили диагноз: «Обморожение конечностей рук и ног». В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.
По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.
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