22.01.2018 10:54

Россиянин с обмороженными конечностями попросил убежище у харьковских пограничников

Пострарадавшего доставили в районную больницу.



// Госпогранслужба

Местные жители в отдлел «Старица» Харьковского отряда о подозрительном мужчине, который направлялся из РФ в Украину.



За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу.



Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь он имел признаки обморожения конечностей.



Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету скорой.



За считанные минуты до ввс «Старица» прибыли медики Волчанского ЦРБ, которые установили диагноз: «Обморожение конечностей рук и ног». В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.



По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Теперь же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.