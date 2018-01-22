22.01.2018 10:22

В Кабуле в результате теракта погибли два украинских пилота, один из них – с Харьковщины

В Кабуле в результате атаки боевиков на отель погибли двое пилотов украинской частной авиакомпании «Украинские крылья».



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Об этом в комментарии Громадському сообщил директор этой авиакомпании Владимир Костенко.



Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.



Один из пилотов – уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. По этическим соображениям его имя не разглашается.



Информации по второму погибшему пилоту по состоянию на вечер 21 января пока нет.

Вечером 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.



Местные правоохранительные органы сообщили, что погибшими считаются 18 человек, 14 из которых иностранцы.



Британское медиа ВВС заявило со ссылкой на местную полицию, что в Кабуле в результате атаки на отель погибли девять граждан Украины. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о шести жертвах атаки.

вечером, 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.

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