Пасынок воткнул отчиму нож в спину

За покушение на убийство 21-летнему парню грозит до 15 лет.
20 января из харьковской «неотложки» в полицию сообщили о доставлении 37-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 21-летнего пасынка потерпевшего.
Установлено, что накануне 21-летний мужчина с друзьями употреблял спиртные напитки. А когда вернулся домой, между ним и отчимом произошел конфликт.
В ходе ссоры злоумышленник избил мужчину и нанес потерпевшему удар кухонным ножом в спину.
В настоящее время состояние здоровья 37-летнего мужчину стабильное.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
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