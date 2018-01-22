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22.01.2018  11:22   

Пасынок воткнул отчиму нож в спину

За покушение на убийство 21-летнему парню грозит до 15 лет.


// Нацполиция

20 января из харьковской «неотложки» в полицию сообщили о доставлении 37-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

В ходе оперативных  мероприятий полицейские задержали 21-летнего пасынка потерпевшего.

Установлено, что накануне 21-летний мужчина с друзьями употреблял спиртные напитки. А когда вернулся домой, между ним и отчимом произошел конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник избил мужчину и нанес потерпевшему удар кухонным ножом в спину.

В настоящее время состояние здоровья 37-летнего мужчину стабильное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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