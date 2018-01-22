На Московском проспекте ограбили «наливайку»

Харьковские полицейские задержали 30-летнего ранее судимого жителя Печенежского района, который ограбил кафе.
Полиция вызвала 41-летняя реализатор кафе, расположенного на Московском проспекте.
Женщина рассказала, что 19 января неизвестный зашел в помещение и подбил рукой барную стойку, которая ударила заявителя по голове. После этого злоумышленник оттолкнул женщину и завладел деньгами в сумме 1000 гривен.
Работники Индустриального отдела полиции разоблачили мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Печенежского района.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкции статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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