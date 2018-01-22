Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте ограбили «наливайку»
22.01.2018  12:06   

На Московском проспекте ограбили «наливайку»

Харьковские полицейские задержали 30-летнего ранее судимого жителя Печенежского района, который ограбил кафе.


// Нацполиция

Полиция вызвала 41-летняя реализатор кафе, расположенного на Московском проспекте.

Женщина рассказала, что 19 января неизвестный зашел в помещение и подбил рукой барную стойку, которая ударила заявителя по голове. После этого злоумышленник оттолкнул женщину и завладел деньгами в сумме 1000 гривен.

Работники Индустриального отдела полиции разоблачили мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Печенежского района.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.01 Криминал и происшествия Ночью в дом пенсионера с ножом ворвался неизвестный 15.01 Криминал и происшествия Грабители ворвались в дом программиста и потребовали перечислить им биткоины 10.01 Криминал и происшествия На Салтовке у подростка с боем отобрали телефон
 
 

Видео

Харьков отмечает День Соборности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 