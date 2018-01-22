22.01.2018 12:06

На Московском проспекте ограбили «наливайку»

Харьковские полицейские задержали 30-летнего ранее судимого жителя Печенежского района, который ограбил кафе.



// Нацполиция

Полиция вызвала 41-летняя реализатор кафе, расположенного на Московском проспекте.

Женщина рассказала, что 19 января неизвестный зашел в помещение и подбил рукой барную стойку, которая ударила заявителя по голове. После этого злоумышленник оттолкнул женщину и завладел деньгами в сумме 1000 гривен.



Работники Индустриального отдела полиции разоблачили мужчину, причастного к совершению преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Печенежского района.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следствие продолжается.