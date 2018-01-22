Мошенника, которого разыскивал Интерпол, задержали на выезде из Харькова

Пограничники Харьковского отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.
Вчера вечером в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Азербайджана 1976 года рождения, который следовал в Россию. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество.
Сейчас по данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киев. Нарушителя передано работникам Национальной полиции.
Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы с помощью базы данных Интерпола обнаружили 54 нарушителя международного законодательства.
Посвятите хотя бы часть дня тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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