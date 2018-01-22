22.01.2018 13:30

Мошенника, которого разыскивал Интерпол, задержали на выезде из Харькова

Пограничники Харьковского отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.



// Госпогранслужба

Вчера вечером в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Азербайджана 1976 года рождения, который следовал в Россию. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество.



Сейчас по данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киев. Нарушителя передано работникам Национальной полиции.



Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы с помощью базы данных Интерпола обнаружили 54 нарушителя международного законодательства.