Главная Новости Криминал и происшествия Мошенника, которого разыскивал Интерпол, задержали на выезде из Харькова
22.01.2018  13:30   

Мошенника, которого разыскивал Интерпол, задержали на выезде из Харькова

Пограничники Харьковского отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.


// Госпогранслужба

Вчера вечером в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Азербайджана 1976 года рождения, который следовал в Россию. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в международном розыске за мошенничество.

Сейчас по данному факту проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киев. Нарушителя передано работникам Национальной полиции.

Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы с помощью базы данных Интерпола обнаружили 54 нарушителя международного законодательства.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, интерпол, харьков
 
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