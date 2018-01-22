22.01.2018 13:02

На Салтовке ЗАЗ врезался в фуру (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов утра 22 января на проспекте Тракторостроителей, 2/4.



// Патрульная полиция

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля ЗАЗ Lanos не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Man tga 18 460, который остановился впереди.

Пострадавших в ДТП нет.



Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля ЗАЗ. В дальнейшем матeриал на ДТП будут пeрeдани на рассмотрение суда.