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22.01.2018  13:02   

На Салтовке ЗАЗ врезался в фуру (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов утра 22 января на проспекте Тракторостроителей, 2/4.


// Патрульная полиция

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля ЗАЗ Lanos не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Man tga 18 460, который остановился впереди.

Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля ЗАЗ. В дальнейшем матeриал на ДТП будут пeрeдани на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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