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22.01.2018  12:45   

У жителя Мерефы в доме нашли наркотики

В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту незаконного сбыта наркотических средств и по постановлению суда, сотрудники криминальной полиции провели обыск в доме 41-летнего жителя города Мерефа.


police.kharkov
Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в доме подозреваемого правоохранители обнаружили куст растительного происхождения в сухом состоянии, бумажный сверток с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли, 9 пластиковых бутылок с жидкостью коричневого цвета, пакет маковых зерен и медицинские шприцы.
 
И.о. заместителя начальника-начальник криминальной полиции Харьковского отдела полиции Александр Володин рассказал, что по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, дом, харьков, мерефа, полиция
 
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