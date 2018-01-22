У жителя Мерефы в доме нашли наркотики

В рамках расследования уголовного производства, открытого по факту незаконного сбыта наркотических средств и по постановлению суда, сотрудники криминальной полиции провели обыск в доме 41-летнего жителя города Мерефа.
Посвятите хотя бы часть дня тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажн.:
давл.:
ветер: