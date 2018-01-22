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22.01.2018  14:00   

В центре Харькова Toyota врезалась в Chevrolet

Авария произошла около пяти часов вечера 21 января на улице Полтавский шлях, 4.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota RAV4 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Captiva, который двигался впереди.

Столкновение обошлось без травмированных.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Toyota.

Тэги:  дтп, харьков
 
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