В центре Харькова Toyota врезалась в Chevrolet

Авария произошла около пяти часов вечера 21 января на улице Полтавский шлях, 4.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Toyota RAV4 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Captiva, который двигался впереди.
Столкновение обошлось без травмированных.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Toyota.
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