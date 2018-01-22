22.01.2018 14:15

В Харькове из скверов продолжают воровать хвойные деревья

В сквере Красного Пожарного и Оружейном коммунальщики не досчитались более 20 хвойных декоративных деревьев. Неизвестные вырвали их с корнем.



dozor.kharkov.ua

В сквере Красного Пожарного, что в Холодногорском районе, возле памятника росли декоративные хвойники. Их только перед Новым годом высадили озеленители, и уже в конце прошлой недели, жалуются коммунальщики, они увидели вместо деревьев только лунки. Саженцы, скорее всего, выдрали с корнем.

«В сквере Красного Пожарного была высажена ель голубая, туи, можжевельники, клематисы, юкка. Из них уже 16 штук можжевельников и туй украдено. Напротив, в сквере Оружейном, там украли 9 голубых елей. Высажено было 10, одна осталась», - говорит начальник участка зеленого хозяйства СКП «Харьковзеленстрой» Холодногорского района Надежда Зозуля.

Всего по району, сообщает Надежда Зозуля, было высажено 316 декоративных растений. Из них уже недосчитались 103 дерева.

«За последнюю неделю тут было украдено более 20 штук можжевельников и ёлок. А всего больше по городу пострадали это центральный район, Основянский и Холодногорский. Всего по всему городу было украдено на данный момент больше 350 штук. Для озеленителей Харькова это стало большим ударом, потому что люди вкладывают свою любовь, свое умение, труд, пытаются сделать город лучше. А получается, что у нас кому-то нужнее, кто-то их хочет забрать именно для себя», - рассказывает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

По всем случаям краж коммунальщики написали соответствующие обращения в правоохранительные органы. Пока ни одного вора полицейские не поймали.