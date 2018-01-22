22.01.2018 15:45

Пьяная харьковчанка выгнала босого сына на мороз

За жестокие методы воспитания в отношении 50-летней женщины и ее сожителя полицейские составили административные протоколы.



police.kharkov

Как установили сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции, по словам соседей, между взрослыми и 15-летним подростком часто возникают ссоры. В результате парня выталкивают за дверь. Иногда он находится на ступеньках по несколько часов. Родители злоупотребляют спиртным и характеризуются как ведущие асоциальный образ жизни.

«В тот вечер взрослые также были выпившие. Как объясняет мать парня, она обнаружила отсутствие определенной суммы денег дома и решила, что их взял сын. Во время выяснения отношений женщина вместе с сожителем вытолкали парня на лестницу подъезда босиком. Также установлено, что в семье есть еще один взрослый сын, но он живет отдельно и не поддерживает отношений с близкими», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко рассказал, что по факту происшествия проведена проверка. В отношении обоих взрослых составлены админпротоколы по ч.1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мать и ее сожитель поставлены на учет в полиции как такие, что прибегают к семейному насилию. С подростком все в порядке. Он находится в больнице в профилактических целях.