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22.01.2018  15:45   

Пьяная харьковчанка выгнала босого сына на мороз

За жестокие методы воспитания в отношении 50-летней женщины и ее сожителя полицейские составили административные протоколы.


police.kharkov
Как установили сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции, по словам соседей, между взрослыми и 15-летним подростком часто возникают ссоры. В результате парня выталкивают за дверь. Иногда он находится на ступеньках по несколько часов. Родители злоупотребляют спиртным и характеризуются как ведущие асоциальный образ жизни.
 
«В тот вечер взрослые также были выпившие. Как объясняет мать парня, она обнаружила отсутствие определенной суммы денег дома и решила, что их взял сын. Во время выяснения отношений женщина вместе с сожителем вытолкали парня на лестницу подъезда босиком. Также установлено, что в семье есть еще один взрослый сын, но он живет отдельно и не поддерживает отношений с близкими», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко рассказал, что по факту происшествия проведена проверка. В отношении обоих взрослых составлены админпротоколы по ч.1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мать и ее сожитель поставлены на учет в полиции как такие, что прибегают к семейному насилию. С подростком все в порядке. Он находится в больнице в профилактических целях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  сын, мать, обращение, харьков, полиция
 
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