22.01.2018 16:15

Житель Харьковщины запасся наркотиками и боеприпасами (ВИДЕО)

Запрещенные предметы и вещества обнаружили у 39-летнего мужчины участковые офицеры Балаклейского отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий.



police.kharkov

Как рассказывают в пресс-службе ГУНП, в полицию поступила информация о том, что житель поселка Чепель по месту жительства употребляет наркотические средства.

«В ходе проведения санкционированного обыска дома мужчины полицейские обнаружили и изъяли 10 кустов конопли в сухом состоянии и четыре мешка измельченного наркотического зелья, которое он хранил в деревянных ящиках. Кроме этого в доме обнаружено 24 патрона - 2 пистолетных и 22 к винтовке. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.