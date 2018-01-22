Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове грабитель напал на мужчину в подъезде
22.01.2018  18:49   

В Харькове грабитель напал на мужчину в подъезде

За совершение имущественного преступления работники полиции задержали 40-летнего харьковчанина.


police.kharkov
В дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома неизвестный выхватил у 31-летнего мужчины рюкзак, в котором находились 1700 гривен.
 
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульной полиции вместе с участковыми офицерами Холодногорского отдела полиции установили и задержали мужчину, причастного к совершению грабежа. Злоумышленником оказался 40-летний житель Харькова. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, подъезд, харьков
 
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