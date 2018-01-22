22.01.2018 18:49

В Харькове грабитель напал на мужчину в подъезде

За совершение имущественного преступления работники полиции задержали 40-летнего харьковчанина.



police.kharkov

В дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома неизвестный выхватил у 31-летнего мужчины рюкзак, в котором находились 1700 гривен.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульной полиции вместе с участковыми офицерами Холодногорского отдела полиции установили и задержали мужчину, причастного к совершению грабежа. Злоумышленником оказался 40-летний житель Харькова. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.