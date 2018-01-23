23.01.2018 10:31

Среди погибших в теракте в Кабуле - уроженец Харьковской области

43-летний пилот частной авиакомпании «Украинские крылья» Вячеслав Шишаков работал на рейсах афганской компании Kam Air.



// ХОГА

Вячеслав Шишаков в 1991 году окончил Киевское суворовское военное училище (ныне - Киевский военный лицей имени Ивана Богуна), а в 1995-м - Харьковский институт летчиков ВВС. Всю жизнь работал в авиации. Работа в Афганистане была для него первым зарубежным контрактом.

В течение последних лет Вячеслав Шишаков проживал в Николаеве, однако сейчас рассматривается вопрос его захоронения в Харьковской области, где живут родственники погибшего.

Напомним, теракт в отеле Intercontinental в столице Афганистана Кабуле произошел 20 января. Нападавшие взяли в заложники находившихся в отеле. По данным МВД Афганистана, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранных граждан. 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что среди погибших - 7 граждан Украины, отметив, что жертв может оказаться больше. Для установления лиц всех погибших и решения вопросов возврата на родину тел на месте работают украинские дипломаты.