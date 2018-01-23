В Большой Даниловке сгорел частный дом

Днем 22 января спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме на Колосистом въезде.
К месту вызова были направлены три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей.
На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи, крыша и перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.
В течение получаса огонь был локализован, а через два часа после вызова полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: