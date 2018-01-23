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23.01.2018  11:03   

В Большой Даниловке сгорел частный дом

Днем 22 января спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме на Колосистом въезде.


// ГСЧС

К месту вызова были направлены три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи, крыша и перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

В течение получаса огонь был локализован, а через два часа после вызова полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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