23.01.2018 11:03

В Большой Даниловке сгорел частный дом

Днем 22 января спасателей вызвали на пожар в частном жилом доме на Колосистом въезде.



// ГСЧС

К месту вызова были направлены три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены домашние вещи, крыша и перекрытия жилого дома. Площадь пожара составила около 50 кв.м.



В течение получаса огонь был локализован, а через два часа после вызова полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.