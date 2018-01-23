23.01.2018 12:29

Утром на Салтовке «Лада» остановила движение трамваев (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, в 8:15 водитель автомобиля ВАЗ 2115 столкнулся с трамваем маршрута № 27 в дальнейшем столкнулся с автомобилем АЗЛК 21412, и дальше еще с одним трамваем маршрута № 27.

Все участники происшествия трезвые.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.



Патрульные оформили материалы ДТП и составили административный протокол по ст. 124 КУоАП ( «Нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП") на водителя автомобиля ВАЗ 2115.

В дальнейшем составлены материалы будут переданы на рассмотрение суда.