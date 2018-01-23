23.01.2018 13:02

В центре Харькова полицейские изъяли полкило наркотиков

Запрещенные вещества у 26 и 34-летних жителей города обнаружили на улице Чернышевской работники Киевского отдела полиции.



// Нацполиция

Пролицейские провели личный досмотр мужчин и их автомобиля, в результате чего изъяли 9 небольших пакетов и один большой пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

Кроме этого, у 26-летнего харьковчанина изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По его словам, в пакете находилось наркотическое вещество амфетамин.

Изъятое направлено на исследование.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.