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23.01.2018  13:02   

В центре Харькова полицейские изъяли полкило наркотиков

Запрещенные вещества у 26 и 34-летних жителей города обнаружили на улице Чернышевской работники Киевского отдела полиции.


// Нацполиция

Пролицейские провели личный досмотр мужчин и их автомобиля, в результате чего изъяли 9 небольших пакетов и один большой пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

Кроме этого, у 26-летнего харьковчанина изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По его словам, в пакете находилось наркотическое вещество амфетамин.
Изъятое направлено на исследование.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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