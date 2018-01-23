В центре Харькова полицейские изъяли полкило наркотиков

Запрещенные вещества у 26 и 34-летних жителей города обнаружили на улице Чернышевской работники Киевского отдела полиции.
Пролицейские провели личный досмотр мужчин и их автомобиля, в результате чего изъяли 9 небольших пакетов и один большой пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.
Кроме этого, у 26-летнего харьковчанина изъят пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По его словам, в пакете находилось наркотическое вещество амфетамин.
Изъятое направлено на исследование.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: