23.01.2018 14:15

В Харькове женщина с топором напала на несовершеннолетнюю (ФОТО)

25-летняя харьковчанка из корыстных побуждений напала в продуктовом киоске на несовершеннолетнюю девушку и нанесла ей несколько ударов топором.



police.kharkov

Сообщение о госпитализации 17-летней девушки с рублеными ранами головы поступило в Слободской отдел полиции. Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

«Установлено, что 22 января 25-летняя женщина зашла в помещение продуктового киоска, расположенного в переулке Зерновом. Женщина требовала у девушки деньги и нанесла телесные повреждения топором. С места происшествия изъяты вещественные доказательства - топор и нож, заточенный с обеих сторон. Изъятые вещи направлены на экспертизу», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Полицейские оперативно задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она находится в изоляторе временного содержания.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.