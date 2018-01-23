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23.01.2018  14:15   

В Харькове женщина с топором напала на несовершеннолетнюю (ФОТО)

25-летняя харьковчанка из корыстных побуждений напала в продуктовом киоске на несовершеннолетнюю девушку и нанесла ей несколько ударов топором.


police.kharkov
Сообщение о госпитализации 17-летней девушки с рублеными ранами головы поступило в Слободской отдел полиции. Сейчас состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.
 
«Установлено, что 22 января 25-летняя женщина зашла в помещение продуктового киоска, расположенного в переулке Зерновом. Женщина требовала у девушки деньги и нанесла телесные повреждения топором. С места происшествия изъяты вещественные доказательства - топор и нож, заточенный с обеих сторон. Изъятые вещи направлены на экспертизу», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
Полицейские оперативно задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она находится в изоляторе временного содержания. 
 
Следователем открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное женщине грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  топор, нападение, харьков, несовершеннолетняя
 
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