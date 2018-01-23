23.01.2018 14:45

Кровавые деньги: под Харьковом грабители связали и пытали пенсионеров (ФОТО)

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к разбойному нападению.



police.kharkov

22 января в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Лиман на семью напали четверо неизвестных мужчин в масках.

«Установлено, что 64-летний мужчина и его 58-летняя жена ужинали в летней кухне. Неожиданно к ним зашли четверо мужчин в масках и стали угрожать предметом, похожим на пистолет, нанесли телесные повреждения супругам. Злоумышленники связали их строительными стяжками. Затем трое мужчин вместе с хозяином дома пошли в дом, откуда забрали 20 тысяч гривен, 300 долларов США, архиватор видеонаблюдения и золотые украшения», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Приметы нападавших: рост 175-180 сантиметров, спортивного телосложения. Один человек был обут в черные кроссовки с белой подошвой. У одного из нападавших сиплый голос.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о событии или личностях злоумышленников, сообщите в полицию по телефону «102» или другим удобным способом», - говорят в пресс-службе правоохранителей.