Главная Новости Криминал и происшествия Кровавые деньги: под Харьковом грабители связали и пытали пенсионеров (ФОТО)
23.01.2018  14:45   

Кровавые деньги: под Харьковом грабители связали и пытали пенсионеров (ФОТО)

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к разбойному нападению.


police.kharkov
22 января в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Лиман на семью напали четверо неизвестных мужчин в масках.
 
«Установлено, что 64-летний мужчина и его 58-летняя жена ужинали в летней кухне. Неожиданно к ним зашли четверо мужчин в масках и стали угрожать предметом, похожим на пистолет, нанесли телесные повреждения супругам. Злоумышленники связали их строительными стяжками. Затем трое мужчин вместе с хозяином дома пошли в дом, откуда забрали 20 тысяч гривен, 300 долларов США, архиватор видеонаблюдения и золотые украшения», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
Приметы нападавших: рост 175-180 сантиметров, спортивного телосложения. Один человек был обут в черные кроссовки с белой подошвой. У одного из нападавших сиплый голос.
 
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о событии или личностях злоумышленников, сообщите в полицию по телефону «102» или другим удобным способом», - говорят в пресс-службе правоохранителей. 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пенсионеры, разбой, харьков, нападение, полиция
 
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