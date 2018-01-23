Четверолапый пограничник снова вынюхал наркотики

Вчера во время совместного несения службы на железнодорожном вокзале «Харьков - пассажирский» пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили наркотическое вещество.
В ходе осмотра правоохранителями помещений вокзала на одного из мужчин среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ.
В результате, в штанах гражданина Украины 1994 года рождения был обнаружен полиэтиленовый пакет с примерно 100 граммами вещества, предварительно марихуаны. Стоит заметить, что собака почувствовала наркотики несмотря на то, что пакет с веществом, чтобы уничтожить запах, был усыпан перцем.
Сейчас наркотическое зелье изъято и передано вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: