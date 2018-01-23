23.01.2018 16:28

От обморожения пострадали два человека

В Харьковском районе из-за сложных погодных условий погиб мужчина, женщина оказалась в больнице.



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22 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что из поселка Васищево в Харьковскую городскую клиническую больницу доставили 46-летнюю местную жительницу в коме с обморожением тела. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.



23 января врачи Мерефянской центральной районной больницы сообщили в полицию о том, что в отделении больницы умер 66-летний житель поселка Александровка. Установлено, что мужчина был доставлен в местную больницу 10 января с общим переохлаждением и обморожением третьей степени.



В пресс-службе Нацполиции отметили, что оба пострадавших были доставлены в лечебные учреждения в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о событиях внесены в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.