От обморожения пострадали два человека

В Харьковском районе из-за сложных погодных условий погиб мужчина, женщина оказалась в больнице.
22 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что из поселка Васищево в Харьковскую городскую клиническую больницу доставили 46-летнюю местную жительницу в коме с обморожением тела. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.
23 января врачи Мерефянской центральной районной больницы сообщили в полицию о том, что в отделении больницы умер 66-летний житель поселка Александровка. Установлено, что мужчина был доставлен в местную больницу 10 января с общим переохлаждением и обморожением третьей степени.
В пресс-службе Нацполиции отметили, что оба пострадавших были доставлены в лечебные учреждения в состоянии алкогольного опьянения.
Информации о событиях внесены в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: