Главная Новости Криминал и происшествия От обморожения пострадали два человека
23.01.2018  16:28   

От обморожения пострадали два человека

В Харьковском районе из-за сложных погодных условий погиб мужчина, женщина оказалась в больнице.


// Facebook

22 января в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что из поселка Васищево в Харьковскую городскую клиническую больницу доставили 46-летнюю местную жительницу в коме с обморожением тела. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.

23 января врачи Мерефянской центральной районной больницы сообщили в полицию о том, что в отделении больницы умер 66-летний житель поселка Александровка. Установлено, что мужчина был доставлен в местную больницу 10 января с общим переохлаждением и обморожением третьей степени.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что оба пострадавших были доставлены в лечебные учреждения в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о событиях внесены в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  обморожение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Медицина На выходных двое харьковчан пострадали от морозов   09.02 Медицина Медики рассказали, сколько харьковчан пострадало от морозов 04.01 Общество Покушать, надеть свитер с оленями и встать на картонку: как не замерзнуть в холода
 
 

Видео

Более 300 единиц дорожной техники убирает Харьков от снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 